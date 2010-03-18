Двополюсною українська політика вже не буде?

Після остаточного розподілу влади на всіх рівнях в країні і оформлення опозиції, посилиться суспільний запит на політичні альтернативи, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК.

Про це УНІАН повідомили у Центрі досліджень проблем громадянського суспільства.

З приводу перспектив нових політичних проектів на майбутніх місцевих і парламентських виборах політолог висловив думку, що «велику перспективу мають ті політики, які вже сьогодні розпочали процес актуалізації власної альтернативи, при цьому перейшовши з регіонального рівня на всеукраїнський».

«Двополюсного політичного світу після президентських виборів вже не буде. Але ще якийсь час залишатиметься дуалістичний характер протистояння ЯНУКОВИЧ-ТИМОШЕНКО. Суспільний запит на політичну альтернативу з часом посилюватиметься. І тут на перші ролі вийдуть представники регіональних еліт, що зуміли вийти на всеукраїнський рівень», – відзначив В.КУЛИК.

Зокрема, за його словами, серйозні політичні перспективи можуть бути у колишнього Харківського губернатора Арсена АВАКОВА, народного депутата України Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, представника націоналістів Олега ТЯГНИБОКА. «У всіх у них є харизма, регіональне коріння і потенціал, який можна розширити на всеукраїнський рівень», - вважає політолог.

На думку експерта, після будь-якого переформатування влади в країні розпочинається міграція регіональних політичних еліт. «Будь-яка зміна влади призводила до переформатування і міграції регіональних політичних еліт. Деяким вже було тісно у рамках одного регіону, як це було у разі з т.з. «донецькими» наприкінці 90-х. А деякі становили кістяк напівспорідненої управлінської команди – на прикладі т.з. закарпатського клану БАЛОГИ», – відзначив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.