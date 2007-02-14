Янукович поїхав на футбол

17:42, 14 лютого 2007
Політика
576

Матч 1/16 Кубка УЄФА між "Шахтарем" і французьким "Нансі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочою поїздкою в Донецьк.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою перебування прем`єра передбачені відвідання матчу 1/16 Кубка УЄФА між "Шахтарем" і французьким "Нансі", а також будівельного майданчика нового стадіону "Шахтар".

Крім того, планується, що В.ЯНУКОВИЧ покладе квіти до пам`ятника воїнам-афганцям 15 лютого, коли в Україні відзначається День виведення військ з Демократичної Республіки Афганістан і День пам`яті учасників бойових дій на території інших держав.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter