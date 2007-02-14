Тимошенко залагодила конфлікт між двома вінницькими БЮТами

Депутати двох фракцій Вінницької міської ради «БЮТ-Батьківщина» та Блоку Юлії Тимошенко об’єднались у єдину фракцію Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

За її словами, об’єднались 8 депутатів від фракції «БЮТ-Батьківщина» та 19 депутатів від БЮТ. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила про поновлення членства у “Всеукраїнському об’єднанні “Батьківщина” депутатів міськради, яких раніше було виключено із партії.

Як повідомляв УНІАН, раніше 8 депутатів Вінницької міської ради вийшли зі складу фракції Блоку Юлії Тимошенко та створили фракцію «БЮТ-Батьківщина». Після цього фракція БЮТ у Вінницькій міськраді виключила зі свого складу голову Вінницької міської організації ВО «Батьківщина» Геннадія ТКАЧУКА.