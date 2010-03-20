У ПР вже визначилися, коли хочуть проводити місцеві вибори
16:14, 20 березня 2010Політика
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Проект постанови внесено до ВР
Регіонал Валерій Коновалюк вважає оптимальним проведення місцевих виборів 07 листопада 2010 року. Відповідна пропозиція міститься у проекті постанови №6077-2 про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році.
Документ зареєстрований в апараті Верховної Ради.
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