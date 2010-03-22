Екс-міністр економіки назвав основну помилку влади в 2009-му

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає однією з основних помилок, яких припустилася влада в 2009 році, активну підтримку банків в умовах кризи.

Про це він заявив у інтерв`ю УНІАН.

«Моя думка – ми не повинні були підтримувати банки такою мірою, як це було зроблено», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Він вважає, що система підтримки банків має бути переглянута, і країні буде достатньо 15-20 системних банків.

«Має бути докорінно переглянута структура підтримки банків. Тієї кількості банків, що зараз є, абсолютно не потрібно. Я думаю, що Україні потрібно 15-20 системних банків, які повинні мати регіональні відділення і таким чином працювати. Рятувати всіх для того, щоб врятувати чиїсь гроші, не потрібно. Тому я не підтримував позицію щодо рекапіталізації банків», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він також висловив надію, що система роботи Національного банку України буде переглянута. «Думаю, що вона буде зараз дещо скоригована, спрямована на підтримку реального сектора економіки, а не на порятунок капіталів олігархів», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Повністю інтерв`ю з екс-міністром економіки України Б.ДАНИЛИШИНИМ можна буде прочитати на сайті УНІАН-Економіка найближчими днями.