Уряд Азарова нагадує Яценюку цвинтар

Депутат від НУНС Арсеній Яценюк заявив, що його опозиційний уряд буде створений до кінця місяця.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

На питання, чи буде сформований опозиційний уряд Яценюка до кінця березня, депутат відповів: "Звичайно".

"Для мене зараз створення цього опозиційного уряду, а точніше уряду-2012, полягає в тому, щоб зі самого низу спробувати підняти нову якість людей. Нам потрібні фахові люди", - наголосив він.

За словами Яценюка, таких людей "можна знайти виключно поза стінами парламенту".

Водночас депутат наголосив: "Щоб цей уряд був дієвий, необхідно, щоб в нього було парламентське представництво". "З депутатів буде створена частина уряду", - додав він.

"Подивиться на сучасний склад уряду. Ну таке враження часто-густо, що на цвинтар прийшов. Це просто позаминуле століття", - вважає Яценюк.

"Зараз боротьба ще йде за місце в опозиції. Це вже приведено до повного абсурду. Якісь там 25 урядів, якісь, відверто кажучи, просто смішні опозиційні прем’єр-міністри. І на цьому Партія регіонів просто влаштувала бенкет", - підкреслив він.

Українська правда