Шуфрич співчуває боксерові Кендзьору

Нестор Шуфрич здивований реакцією Ярослава Кендзьора на те, що Шуфрич дав оцінку відповідності Закону про Кабмін нормам Конституції. Про це повідомляє прес-служба міністра. Шуфрич хоче нагадати, що він як народний депутат Верховної Ради України 4 скликання і один з авторів змін до Конституції вважає для себе можливим давати подібні коментарі, і ніхто не має права обмежувати його в цій можливості.

Проте, Шуфрич згоден, що якщо у когось є питання щодо конституційності цього Закону, то крапку в цій суперечці може поставити тільки Конституційний суд. А доти цей Закон обов`язковий для виконання для всіх, у тому числі і для окремих представників «Нашої України».

Щодо інших висловів Кендзьора, Шуфрич співчуває останньому і відзначає, що, мабуть, сьогодні дає про себе знати юнацьке захоплення Кендзьора боксом.