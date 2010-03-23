Балога у відповідь на звинувачення Москаля «покрутив пальцем біля скроні»

Народний депутат України Геннадій Москаль оприлюднив чергову брехливу заяву щодо лідера Єдиного Центру Віктора Балоги. Як повідомляє Обком, так стверджує прес-служба партії «Єдиний центр».

"Його (Москаля - ред.) запит до Голови Служби безпеки України є публічним наклепом, який прямо походить від усвідомлення парламентарієм своєї безкарності за розповсюдження свідомо хибних, абсурдних відомостей", - так прокоментувала звинувачення Г. Москаля прес-секретар лідера ЄЦ Юлія Єршова. Вона звернула увагу, що у депутатському запитімістяться на анонімні джерела, неназвані ЗМІ і іншу неофіційну інформацію. Те, що Г. Москаль просить СБУ провести перевірку за його зверненням, вказує на неправдивість викладених даних.

Ю. Єршова повідомила, що В. Балога відреагував на нову порцію придуманих звинувачень «сміхом і характерним жестом пальця біля скроні». Він висловився за те, щоб ніяк не коментувати «це словесне виверження ураженої патологіями уяви». Проте після того, як про запит Г. Москаля повідомив ряд засобів масової інформації, прес-служба Єдиного Центру наполягла на необхідності офіційного спростування.

Прес-секретар заявила, що В. Балога ніколи не затримувався правоохоронними органами іноземних держав, а за останні два місяці жодного разу не перетинав кордон зі Швейцарією. У нього також немає і ніколи не було будь-якого банківського чека, тим більше на таку фантастичну суму. «Віктор Іванович, посміявшись над хворими фантазіями пана Москаля, лише сказав, що той для більшого жаху міг би назвати хоч би мільярд євро. Тоді вся безглуздість цієї інформаційної провокації стала б ще очевиднішою», - додала Ю. Єршова.