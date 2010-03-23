У Тимошенко напосілися на Азарова, який «просить подачки у МВФ»

Заява представника Міжнародного валютного фонду в Україні Макса АЛЬЄРА, що в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації економічної ситуації є в першу чергу оцінка діяльності уряду під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО щодо боротьби з кризою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, про це заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду, заступник лідера фракції БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

За словами С.СОБОЛЄВА, слова представника МВФ є гідною оцінкою діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО, якому вдалося створити всі передумови для виведення країни з кризи.

«Сьогодні нова влада намагається змінити здобутки, які були зроблені урядом ТИМОШЕНКО, проханнями подачок від МВФ на покриття дефіциту державного бюджету», - сказав він. За йог словами, «команда ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА продовжує підмінювати структурні реформи популізмом, який вони втілюють вже при владі».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня на засіданні Комітету з економічних реформ, очолюваного Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що сьогодні в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації в економічній сфері, і тому увага країни має бути зосереджена вже не на боротьбі з кризою, а на забезпеченні стабільного економічного розвитку.

«В Україні спостерігаються перші ознаки економічного відродження, і це відбувається після успішної стабілізації економічної ситуації, яка є результатом співпраці з міжнародними економічними інститутами. І ми вважаємо, що зараз настав час перегорнути сторінку і сфокусувати політику не на боротьбі з кризою, а на забезпеченні стабільного економічного зростання», - сказав М.АЛЬЄР.