На місце Кужель прийде Бродський?

Екс-кандидат в Президенти України Михайло БРОДСЬКИЙ може очолити Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництва).

Про це повідомила екс-голова Держкомпідприємництва, президент аналітичного центру "Академія" Олександра КУЖЕЛЬ сьогодні в ефірі радіо "Ера FM".

"Я знаю, що завтра вноситься на мою посаду Михайло БРОДСЬКИЙ. І дуже багато підприємців вже зателефонували, бо він декілька разів відкрито виступав щодо спрощеної системи оподаткування", - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Водночас, вона сподівається у разі призначення М.БРОДСЬКОГО переконати його у необхідності збереження спрощеної системи оподаткування. "Я маю надію, що ми з ним зустрінемося, і ми зможемо його переконати. Але я хочу запевнити всіх політиків, що вся Україна, малий бізнес стане на захист спрощеної системи оподаткування, автором якої є я і яку я впровадила з 1998 року", – додала екс-голова Держкомпідприємництва.