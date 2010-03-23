Томенко підозрює, що донецька прописка скоро стане ходовим товаром

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що двома головними прорахунками нової влади є спроба перегляду ідеологічних цінностей та призначення в правоохоронні органи людей за походженням з Донецької області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі заступника голови Верховної Ради, про це М.ТОМЕНКО заявив під час зустрічі з журналістами у місті Чернівці.

"Перша помилка – спроба перегляду ціннісних світоглядних принципів сучасної Української держави", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, можна говорити про період їх реалізації, але перегляд завжди отримає спротив як української еліти, так і українського суспільства. "Тому низка заяв щодо перегляду ціннісних принципів української держави є одним із ключових стратегічних помилок нової влади", - наголосив віце-спікер.

Другим прорахунком, на його думку, є принцип персонального формування нової влади, зокрема правоохоронних органів. М.ТОМЕНКО зазначив, що політичні партії, які формували владу після Помаранчевої революції допустилися помилки стосовно привілеїв у державній службі за принципом, чи був він на Майдані. "Натомість теперішня влада, окрім уже означеного партійного принципу, взяла за домінанту місце народження та проживання майбутнього посадовця. Найбільш небезпечним є те, що, зокрема, система МВC, будується виключно за принципом Донецької прописки", - наголосив він.

М.ТОМЕНКО пожартував, що треба зупинити моду, яка мала місце в період, коли дозволили еміграцію з Радянського Союзу до Ізраїлю і коли за гроші купувалися довідки про єврейське походження. "Складається враження, що скоро, якщо ця тенденція не зупиниться, за гроші купуватиметься штамп у паспорт про донецьку прописку", - додав він. Тому, на його думку, очевидно, що правоохоронні органи загалом та МВC зокрема повинні будуватися виходячи з фахового підходу та авторитетності в тих чи інших регіонах цього працівника, а не за фактом його народження чи праці в Донецькій області.