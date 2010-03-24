Мер Донецька: місцеві вибори повинні відбутися цього року

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що вибори до місцевих органів влади повинні обов`язково відбутися в цьому 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Я вважаю, що місцеві вибори повинні обов`язково відбутися цього року, щоб ніхто не займався спекуляцією», - заявив мер.

Він нагадав, що у Верховній Раді зареєстровано два проекти закону про дату виборів до місцевих органів влади. Одним з них передбачено призначити вибори на 30 жовтня, іншим – на 7 листопада.

На думку О.ЛУК’ЯНЧЕНКА вибори повинні відбутися, хоча дати проведення вибрано не зовсім вдало. «Я думаю, що не зовсім вдало вибрані ці дати – початок опалювального сезону і ціла низка питань, які з цим пов`язані», - відзначив мер.

Але при цьому ще раз наголосив: «Я сподіваюся, що обов`язково місцеві вибори будуть у 2010 році».

Як повідомлялося, 16 лютого парламент відмінив своє рішення про проведення виборів до місцевих рад 30 травня 2010 року.