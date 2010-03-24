Кінах пропонує поговорити з МВФ не так, як це робила Тимошенко

Народний депутат України Анатолій КІНАХ вважає за необхідне переглянути умови співпраці з МВФ.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Є питання, які стосуються монетарної політики, соціальної, податкової, права України на реалізацію комплексу заходів державного протекціонізму, як це роблять всі держави в світі”, - сказав депутат.

“Ті умови, які прийняв уряд Юлії ТИМОШЕНКО разом з НБУ, це були по суті не умови, а зовнішній диктат, коли Україні ззовні диктували, яка повинна бути монетарна політика, податкова, акцизна, соціальна і по суті це було втрата Україною частки свого економічного суверенітету, що неприпустимо”, - додав він.

Крім того, за словами А.КІНАХА, необхідно переглянути також і напрямки використання запозичених від МВФ коштів. Він зазначив, що кошти, отримані у вигляді запозичень, варто витрачати, передусім, на реалізацію серйозних інфраструктурних проектів, прискорення модернізації, конкурентоспроможності економіки, підвищення платоспроможності внутрішнього ринку, а не на споживання.

“І тоді є сенс брати ці запозичення і в тому числі обслуговувати не за рахунок нових боргів, а за рахунок більш ефективної діяльності економіки”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що зовнішні запозичення є нормальною цивілізованою практикою у світі. Разом з тим, за словами А.КІНАХА, головним для України є не транші МВФ, а створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій, в тому числі, приватних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО проведе зустріч з представниками МВФ, в ході якої, розглядатиметься дві можливості взаємодії з Міжнародним валютним фондом: або продовження існуючої програми співпраці, або розробка нової багаторічної програми.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол. Загалом, з 2008 року Україна отримала три транші допомоги МВФ на загальну суму в 12 млрд. дол. Наприкінці листопада 2009 року фонд припинив співпрацю з Україною до завершення президентських виборів.