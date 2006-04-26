Третьяков: Партія регіонів стає демократичнішою

Член Політради партії «Народний Союз Наша Україна» (НСНУ), колишній перший помічник Президента України Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що Партія регіонів врахувала уроки президентських виборів 2004 року і стає більш публічною і демократичною.

Таку думку О.ТРЕТЬЯКОВ висловив в інтерв`ю, опублікованому в газеті «Столичные новости» від 26 квітня 2006 р.

«Можливо, багатьом апологетам цієї партії (Партії регіонів - УНІАН) потрібно було прожити рік в опозиції, аби зрозуміти, що з демократичного шляху Україна вже не зверне. Що Президент ЮЩЕНКО і нова влада цього вже не допустять. І тому опозиція теж міняється», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Разом з тим, представник НСНУ вважає, що опозиція не повинна намагатися повернути витрачені на виборчу кампанію кошти через ухвалення потрібних для себе законів. «Якщо вони (опозиція - УНІАН) підходитимуть до політики як до бізнес-майданчика, то демократами вони ніколи не стануть. І, відповідно, при владі ніколи не будуть. Можливо, тоді вони зрозуміють, у чому їх помилка», - припустив він.

О.ТРЕТЬЯКОВ також відзначив зміни, що відбулися, в керівнику виборчої кампанії Партії регіонів Євгені КУШНАРЬОВІ. «Я от дивлюся, як після виборів змінилася риторика того самого КУШНАРЬОВА. Це реальна людина. Цікаво слухати людину, і хочеться вірити у те, що він говорить щиро. Хочеться вірити, що люди можуть мінятися», - наголосив екс-помічник Президента.

Відповідаючи на питання про можливу участь представників Партії регіонів у новому уряді, він відповів: «З одного боку, якщо брати політичну площину, коли партія йде в опозицію, то неправильно залучати її членів до команди, яка візьме на себе відповідальність за ситуацію в країні. З іншого боку, якщо брати професійну складову, то в Партії регіонів є чимало професійних менеджерів».