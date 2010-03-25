Журналісти вирахували «сірого кардинала» в українській міліції

Кадрова політика у МВС України спрямована на те, щоб змусити всю міліцейську вертикаль працювати винятково в інтересах нової влади, пише тижневик «Коментарі:». Тому більшість призначенців походять з низів середньої полковницької ланки, що змусить їх посилено відпрацьовувати надану довіру, або з числа колишніх «репресованих», які готові на все, щоб відплатити за своє повернення з небуття.

Як пише видання, найбільш чисельну групу серед нових керівників української міліції становлять «донецькі». Однак, серед усіх «донецьких» можна виділяти ціле угруповання представників «макіївського земляцтва», що пов’язано з тим, що новий голова МВС Анатолій МОГИЛЬОВ очолював міліцейське управління Макіївки, а його патрон - нині голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ - був мером цього міста. Завдяки цьому посаду заступника міністра одержав Дмитро ВОРОНА (колишній помічник голови Червоногвардійського районного суду м. Макіївки й екс-заступник В.ДЖАРТИ в Мінекології), а посаду керівника апарату глави МВС зайняв ще один земляк А.МОГИЛЬОВА й В.ДЖАРТИ Олексій МАЖАН. Крім того, Департаментом держслужби боротьби з економічною злочинністю керуватиме Валерій КОРЯК, який свого часу очолював відповідний відділ у макіївській міліції. А Анатолій КУРІННИЙ, який очолив столичне ДАІ, свого часу керував таким самим підрозділом знову-таки в тій самій Макіївці. Крім того, В.ДЖАРТИ «закріпив» за собою кримську міліцію, яку очолив Олександр ПРОСОЛОВ, що встиг також побути начальником макіївської міліції.

Під час останніх міліцейських призначень не залишили без уваги і групу АХМЕТОВА-КОЛЕСНІКОВА, відзначають «Коментарі:». Так, Дніпропетровським облуправлінням МВС керуватиме Віктор БАБЕНКО (до останнього часу працював радником голови Дніпропетровської облради Юрія ВІЛКУЛА - креатури Р.АХМЕТОВА), а Житомирським - Юрій ІВАКІН, який керував міліцейськими міськвідділами Краснодона (містоутворююче підприємство «Краснодонвугілля», входить до орбіти інтересів Р.АХМЕТОВА) і Кривого Рогу, звідки ведуть свій політичний «родовід» ВІЛКУЛИ. У Юрія ВІЛКУЛА радником працював і заступник міністра Анатолій ЛАЗАРЄВ, який з 2003 по 2008 роки був незмінним заступником голів ГУ МВС у Дніпропетровській області, але в «друге пришестя» Юрія ЛУЦЕНКА був звільнений.

Крім вище зазначених міліцейських чинів, донецьку прописку мають також заступники міністрів Василь ФАРЕНИК і Леонід ЗИМА, начальник Департаменту ДАІ Валерій ЛОЗОВИЙ, керівник Севастопольської міліції Олександр ТАНЧУК, начальники Запорізького, Миколаївського й Київського облуправлінь МВС Володимир СЕРБА, Михайло СЛЕПАНЬОВ і Костянтин САПКО відповідно. В усіх у них був етап роботи в міліцейських структурах Донецької області, але сказати, на кого конкретно з впливових «регіоналів» вони орієнтуються, складно, зауважує тижневик.

«Своїх» людей на головних міліцейських посадах у регіонах одержали й інші впливові «регіонали». Так, радник екс-мера Харкова, а нині голови Харківської ОДА Михайла ДОБКІНА, Михайло МАРТИНОВ очолив міліцію Харківщини, а столичним ГУ МВС знову керуватиме Олексій КРИКУН (уже займав цю посаду за міністра МВС Василя ЦУШКА), якого пов’язують із головою Мінрегіонбуду Володимиром ЯЦУБОЮ. Призначення головою міліції Черкащини Валерія ДЕРНОВОГО можна пов’язувати з «силовим» віце-прем’єром Володимиром СІВКОВИЧЕМ і близьким до нього екс-мером Черкас Володимиром ОЛІЙНИКОМ. (В.ДЕРНОВИЙ належить до численної когорти «репресованих професіоналів, які повернулися в міліцію» (на чолі із екс-начальником внутрішніх військ часів майдану Сергієм ПОПКОВИМ, який тепер став першим заступником міністра А.МОГИЛЬОВА). В.ДЕРНОВИЙ після довгих років роботи в Черкасах у 2003–2005 роках встиг попрацювати й заступником начальником Вінницького облуправління МВС, і начальником міськвідділу Мукачевого. Саме за скандальні мукачівські вибори В.ДЕРНОВИЙ потрапив на кілька місяців у СІЗО, нагадує видання.

Через «катівні помаранчевої влади» пройшов і новий керівник закарпатської міліції Віктор РУСИН, який до 2005 року був першим заступником у одіозного керівника ГУ МВС у Закарпатській області Василя ВАРЦАБИ. Сам В.ВАРЦАБА тоді ховався, але тепер дочекався реабілітації - став головою Івано-Франківського облуправління МВС. Ще одна жертва «помаранчевих репресій» - Микола ХАРАБАРА (свого часу очолював міліцію Чернівців, але після скандалу, пов’язаного з катуваннями, які нібито застосовували його підлеглі, якийсь час працював у Києві й повернувся на малу батьківщину на посаду заступника начальника облуправління), посидівши у СІЗО після «помаранчевої революції», став головою буковинської міліції.

Навіть спікер Володимир ЛИТВИН одержав свою міліцейську квоту - міліцію Вінниччини очолив екс-керівник служби охорони Блоку Литвина Валерій НОНИК, який свого часу був першим заступником у Житомирському облуправлінні.

Як відзначає тижневик, серед призначенців немає явних креатур нардепа-«регіонала» і першого заступника голови МВС в 1998–2000 роках Миколи ДЖИГИ, якому не вдалося стати главою МВС. Однак багато нових керівників працювали в структурах боротьби з організованою злочинністю, якими тоді ж керував М.ДЖИГА. Отже, всі вони так чи інакше пов’язані із М.ДЖИГОЮ, що може дозволити йому бути «сірим кардиналом» у міліцейських колах і успішно конкурувати за вплив з А.МОГИЛЬОВИМ, який, судячи з його призначень донецьких товаришів по службі, таких широких зв’язків немає, підсумовують “Коментарі:”.