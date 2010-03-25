Азаров запропонував Путіну забути, що було в останні п'ять років

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що запорукою економічної стабілізації України є відновлення в повному обсягу відносин з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні перед початком зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Зокрема, М.АЗАРОВ наголосив, що для нового уряду України в першу чергу стоять економічні завдання, і для їх вирішення створено внутрішні політичні умови.

«Вперше у нас немає суперечностей між парламентом і урядом, урядом і Президентом, навпаки, український Президент і парламент націлені на політичну стабілізацію і однією з найважливіших умов стабілізації є, безперечно, відновлення в повному обсягу відносин з Росією», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що для українського уряду це не просто слова, а його ідеологія. Він упевнений, що необхідно в повному обсягу і повному масштабі відновити співпрацю двох країн, спільні проекти на всіх напрямах.

«Ми привезли з собою цілу низку по суті нових пропозицій для вас і вашого уряду», - сказав М.АЗАРОВ, звертаючись до В.ПУТІНА.

М.АЗАРОВ висловив переконання, що сторони могли б активізувати роботу над двосторонніми угодами, і найближчим часом підписати їх, і таким чином показати, що «ми не просто обмінюємося закликами, а готові конструктивно працювати».

Прем`єр-міністр України наголосив, що з`явилася можливість вибудувати ці відносини не на рік, а на роки вперед.

«Ми, принаймні, на це сподіваємося», - сказав М.АЗАРОВ.

«Я вважаю, що ми повинні, можливо, забути те, що було між нашими країнами впродовж останніх п`яти років, перегорнути сторінку і почати з чистого листка», - наголосив український прем`єр.