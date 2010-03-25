Путін заявив Азарову, що треба «зробити деякі зусилля»

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН упевнений, що Україні і Росії вдасться збудувати взаємовигідну співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Останнім часом у нас - і внаслідок світової економічної кризи, фінансової, так, мабуть, і внаслідок складних політичних процесів в Україні - знизився товарооборот, причому значно, але є всі шанси повернутися на колишні позиції, і більш того - підвищити цю планку», - сказав В.ПУТІН. На його думку, це буде зробити непросто, але цілком можливо з урахуванням глибокої кооперації і великої залежності деяких галузей одна від одної.

«Нам необхідно зробити деякі зусилля, але це все можливо», - підкреслив В.ПУТІН.

Він зазначив, що йдеться про енергетику, промисловість, авіабудування, космічну галузь, співпрацю в «ГЛОНАС».

В.ПУТІН, звертаючись до М.АЗАРОВА, зазначив, що вони давно знайомі, і висловив сподівання, що вдасться збудувати конструктивні, такі, що йдуть на користь нашим народам, торговельно-економічні зв`язки, підкріплені хорошим політичним базисом.