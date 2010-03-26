Вінський пропонує Януковичу і Азарову свою допомогу

Реформування галузей транспорту і зв’язку - не просто назріле питання, а одне з найголовніших завдань держави на шляху її модернізації та виведення з економічної кризи. Про це йдеться у зверненні Йосипа Вінського, що супроводжує пакет документів, переданих на ім’я Першого віце-прем’єр-міністра А.Клюєва, віце-прем’єр-міністра С.Тігіпка, Міністра економіки В.Цушка, Міністра транспорту і зв’язку К.Єфименка та до виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ Адміністрації Президента України І.Акімової.

Екс-міністр транспорту і зв’язку України висловлює в своєму зверненні стурбованість, що реформи в галузі вже протягом тривалого часу не проводяться, назрілі питання не вирішуються. Зазначаючи, що «нічим завершилися проголошені наміри реформування галузей транспорту і зв’язку урядом Ю.Тимошенко», Йосип Вінський пропонує новому уряду скористатися напрацьованими у 2008-2009 рр. фахівцями Мінтрансзв’язку документами «стратегічного і тактичного характеру, які дають можливість забезпечити реальні реформи».

«Робота в Мінтрансзв’язку дає мені можливість стверджувати: технічне, організаційне, технологічне відставання галузей транспорту і зв’язку неможливо змінити в рамках діючої законодавчої та нормативної бази, а повноцінне і значне технічне й технологічне оновлення неможливе без залучення приватних (в т.ч. іноземних) інвесторів», - наголошує Й. Вінський.

У своєму зверненні Й. Вінський звертає увагу на те, що всі необхідні «документи стратегічного та тактичного характеру, які дають можливість забезпечити реальні реформи», вже підготовлені командою фахівців, що працювала під його керівництвом у Мінтрансзв’язку протягом 2008-2009 рр.

На думку політика, проведення реформ надасть можливість створити ринкове конкурентне середовище, забезпечити конкурентоспроможність та адаптацію до міжнародних тенденцій і процедур, залучити інвестиції та забезпечити інноваційний розвиток (на основі новітніх технологій), покращити систему управління галузями та забезпечити безпеку, стабільність та ефективність розвитку.

Й.Вінський також представив відповідні розрахунки, які обгрунтовують можливість, не підвищующи податкового навантаження, збільшити доходи бюджету та спеціальних фондів, вирішити питання амортизаційних нарахувань та виведення значних коштів з тіньового обігу.

Зокрема, вказує екс-міністр, «розроблена Мінтрансзв’язку система єдиного електронного квитка переводить з готівкового в безготівковий обіг (через рахунки в одному з державних банків) кілька десятків мільярдів коштів та спрощує механізм купівлі квитка».

«Ключові фахівці Мінтрансзв’язку України, які брали участь у підготовці реформ, готові до співпраці», - наголошує в своєму зверненні Й.Вінський.

Екс-міністр переконаний, що здійснення запропонованих заходів можливе лише після прийняття твердого політичного рішення на рівні Президента, Прем’єр-міністра та парламентської більшості з обов’язковим створенням постійно діючої урядової комісії під керівництвом особисто Прем’єр-міністра України.