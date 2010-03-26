Ющенко побачив, що Азарову в Москві не вистачило навіть здачі інтересів

«Нинішній владі не вдалося знайти аргументів, які переважили би спадщину угод від 19 січня минулого року, укладених урядом Юлії ТИМОШЕНКО», - так екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО прокоментував результати переговорів з газових питань у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, він зауважив, що реакція російської сторони красномовно відбиває стан справ у газових відносинах: «Чільні представники російської влади відверто говорять про те, що їх влаштовують угоди, досягнуті з урядом Ю.ТИМОШЕНКО. Вони настільки вигідні для російської сторони, що для їх перегляду бракує навіть здачі українських економічних інтересів, на яку була готова нинішня влада: створення консорціуму з управління українською ГТС чи допуск «Газпрому» на внутрішній ринок. Російська сторона сьогодні практично вимагає за зниження ціни на газ - створення союзної держави чи принаймні приєднання до Митного союзу з Росією».

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, “за угодами від 19 січня 2009 року Україна отримала одні з найвищих цін на газ при найнижчих тарифах на транзит. Україна зобов’язалася викуповувати обсяги газу, яких не споживає. За найменше порушення угоди з боку України Росія отримала право накладати суворі санкції – без аналогічного гарантування своїх зобов’язань. Україна розплачується за недбалість уряду Ю.ТИМОШЕНКО».

Разом із тим, він закликав нинішню владу не торгувати українськими інтересами, а скористатися здобутками, отриманими в часи його президентства. Зокрема, йдеться про виконання Брюссельського меморандуму з ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи і розвитку Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору як механізму контролю за цивілізованим транспортуванням енергоносіїв до Європи.

«Ми маємо використовувати наші переваги – тим більше в умовах, коли російська сторона налаштована максимально використовувати капітулянтські рішення уряду Ю.ТИМОШЕНКО», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.