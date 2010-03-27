Грищенко в Брюсселі розкаже про "Україну за нового керівництва"

12:55, 27 березня 2010
Політика
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Візитом передбачені двосторонні зустрічі

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО перебуває з робочим візитом у Королівстві Бельгія для участі в щорічному Брюссельському форумі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, глава українського МЗС візьме участь у тематичних сесіях Форуму та виступить із промовою на тему "Україна за нового керівництва" (“Ukraine under new leadership”).

Програмою робочого візиту до Брюсселя передбачені двосторонні зустрічі з керівництвом інституцій ЄС, зокрема, президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, Комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства і партнерства Штефаном ФЮЛЕ. Заплановані також зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств, які братимуть участь у Форумі, керівництвом впливових міжнародних організацій та інституцій, відомими політичними діячами.

Брюссельський Форум проходить 27-28 березня у столиці Бельгії.

Цьогорічна тематика заходу охоплює глобальні аспекти світової політики, подолання наслідків фінансової кризи, зміна клімату, енергетичну безпеку та захист прав і громадянських свобод.

Серед почесних гостей, заявлених до участі у роботі Форуму - колишній Державний секретар США Мадлен ОЛБРАЙТ, президент Світового банку Роберт ЗЬОЛЛІК, генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ) Паскаль ЛАМІ, політичні, ділові та академічні кола США та Європи.

 

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