Ющенко позбудеться людей, які принесли розчарування

Колишній Президент України, голова політичної партії "Наша Україна" Віктор ЮЩЕНКО в середу 31 березня проведе засідання політради своєї політичної сили для визначення стратегії її подальшої діяльності.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив під час ефіру "Шустер Live".

"Я в середу проведу засідання політичної ради партії, яка буде готувати з’їзд "Нашої України", який повинен дати відповідь на визначення відносно нашої політичної позиції, нашого політичного курсу і все, що з цим пов’язано", - сказав він. Перед цим, за словами В.ЮЩЕНКА, в партії відбудуться внутрішньопартійні чистки, аби позбутися тих людей, які принесли розчарування. "Треба принести ті ідеали, які об’єднують суспільство, націю та патріотичні сили", - сказав він.

Що стосується в цілому діяльності опозиційних сил, то за словами екс-президента, те, що зараз в опозиційному таборі існує безліч політичних сил є процесом, що рано чи пізно мине. "Те, що є конкуренція в такому середовищі як демократичне, я думаю, це не погано. Тільки конкуренція породжує клас і клас політикуму в тому числі. Думаю, що те, що сьогодні ми маємо в демократичному русі, це минуще, бо так довго не може продовжуватися", - сказав він. В.ЮЩЕНКО також розкритикував те, що зараз відбувається в середині фракції НУ-НС у ВР. "Це щось таке вже крайнє, яке доходить до абсурду і потім починається твереза думка", - сказав лідер "Нашої України”.