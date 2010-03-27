Янукович нагородив Фіделя Кастро орденом
15:26, 27 березня 2010Політика
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«За заслуги» І ступеня
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом “за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-кубинського співробітництва” нагородив орденом «За заслуги» І ступеня Фіделя КАСТРО РУС – Першого секретаря Комуністичної партії Куби.
Текст указу розміщено на офіційному сайті Президента України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України відзначив нагородами видатних кубинців, які внесли вагомий вклад у оздоровлення українських дітей-чорнобильців.
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