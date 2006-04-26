Литвин розказав, кого він бачить наступним спікером

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН хотів би, щоб спікером у парламенті наступного скликання була людина, яка зможе об’єднати, а не роз’єднати ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві за підсумками роботи Верховної Ради четвертого скликання.

В.ЛИТВИН зауважив, що не хотів би сьогодні говорити про конкретні прізвища, оскільки невідомо, якою буде коаліція. “Мені хотілось би, щоб це була людина, яка б могла об’єднати, а не роз’єднати Верховну Раду, оскільки це буде вододіл приблизно на половину, і це буде негативно позначатись на Україні”, - сказав він.

За словами голови ВР, він хотів би, щоб це була чесна і порядна людина, і не тільки на словах.

В.ЛИТВИН також підтвердив, що він особисто не планує залишати Народну партію і буде займатись партійним будівництвом.