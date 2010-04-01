Янукович за позитивне для коаліції рішення КС «буде Господа Бога молити»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що дуже хоче, сподівається і вірить, що Конституційний Суд визнає чинну коаліцію у Верховній Раді легітимною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з лідерами партій, громадських і політичних об’єднань, яка відбулася сьогодні в Адміністрації Президента.

“Я хочу вам відверто сказати з цієї трибуни і всьому українському народу: я дуже хочу, щоб Конституційний Суд прийняв позитивне рішення (стосовно коаліції у ВР – УНІАН), щоб у нас була стабільність, щоб у нас не було дострокових виборів, щоб ми хоча б 2,5 роки могли попрацювати. Я дуже цього хочу. Це вкрай необхідно нашій країні”, - сказав Президент.

Він також піддав жорсткій критиці позицію політичних опонентів, які намагаються “забороненим шляхом впливати на КС, розповідаючи, що хтось ходить у цей суд з мільйонами. Це все брехня”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і висловив сподівання, що Конституційний Суд ухвалить рішення “десь за тиждень”.

“Безумовно, якщо КС прийме негативне рішення, я його виконаю як гарант Конституції. Це означатиме, що ми найближчим часом після відповідних консультацій підемо на дострокові (парламентські) вибори. Це дуже погано для країни. Але це буде вимушене рішення. Сподіваюся, вірю, буду Господа Бога молити, щоб цього не сталося”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ