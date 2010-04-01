Американському політику Україна нагадує «сир у сендвічі»

Своїм унікальним розташуванням між Заходом і Росією Україна нагадує сир у сендвічі. До такого порівняння в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» вдалася директор департаменту економічних відносин з Європою і ЄС у адміністрації президента США Джорджа БУША Трейсі МакКІББЕН.

«Начинка в сендвічі не менш важлива, ніж хліб», - відзначила Т.МакКІББЕН, тим самим підкреслюючи, що Україна завжди розглядалася як країна, що може бути мостом між Заходом і Росією. «Вона (Україна) має унікальну можливість показати, що позитивні відносини можливі і з Росією, і з США або ЄС. Питання вибору не стоїть, і це завжди було основним моментом», -- пояснила вона.

Водночас Т.МакКІББЕН відзначила, що в країнах Східної Європи не зовсім правильно зрозуміли так зване перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.

За її словами, позиція США подавалася як така, що ставить «ті держави, які потрапляють до сфери впливу Росії, у ситуацію, у якій їм доводиться вибирати між США й Росією або Заходом і Росією, або Європою і Росією».

Насправді ж, підкреслила Т.МакКІББЕН, США дотримувалися тої точки зору, що для цих країн важливо бути відкритими для співробітництва як зі США, так і з Росією.

«Ми хотіли бачити демократичні країни, держави, які керуються ринковими засадами. І які водночас користуються перевагами природних відносин - історичними й економічними зв’язками, комерційними контактами. Нашою метою був аж ніяк не примус до вибору між США й Росією», - пояснила Т.МакКІББЕН.