В Україні виявлено організацію “месників”, які борються з корупцією

У країні з’явився Народний антикорупційний фронт України, скорочено – НАФУ. Про це УНІАН стало відомо з достовірних джерел. Зокрема, на журналіста УНІАН вийшов анонім, який узявся організувати зустріч з першою особою організації. Зустріч пройшла на околиці Києва з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки з боку її організаторів.

Співрозмовник агентства, обличчя якого було приховане чорною маскою, погодився розповісти про мету, принципи організації та методи роботи Фронту. За його словами, структуру було сформовано людьми, котрі втратили віру в боротьбу влади з корупцією. “Міняються уряди, склад парламенту, президенти, однак ми бачимо, що реально з корупцією ніхто боротися не збирається. Усі гучні заяви та декларації обертаються тим, що ця гідра лише росте, все глибше пускає коріння в суспільстві. Останнім поштовхом, за словами голови Фронту, стало те, що антикорупційні закони, які мали бути введені в дію з 1 квітня цього року, так і не вступили в дію.

“Тому, – каже лідер НАФУ, – ми вирішили, що самі введемо ці закони в дію. І введемо саме 1 квітня цього року”.

Хто входить до організації? Як пояснив лідер НАФУ, це “надійні, перевірені люди, що підбиралися за методом особистих рекомендацій та проходили через конкретні тести та випробування”. Зокрема, щодо володіння зброєю, прийомів боротьби, конспіративних навичок тощо. Переважно це колишні працівники спецслужб, військові. У кожній ланці (по п’ять чоловік) кожен її член знає лише двох, старший групи спілкується з ними за спеціально розробленою методою.

Як Фронт боротиметься з корупцією? Складаються списки найбільших корупціонерів, інформація ретельно перевіряється. Вирок щодо кожного корупціонера виноситься на спеціальному засідання керівного органу, до якого входить семеро лідерів структури. Право виконати вирок отримують у спеціально проведеному змаганні всі, хто виявив бажання. Вирок є остаточним і оскарженню не підлягає.

У серйозності намірів організації журналіст УНІАН переконався невдовзі після зустрічі. Вона відбулась у понеділок. Лідер організації повідомив, що члени фронту, зокрема, зуміли проникнути до Верховної Ради, де найближчим часом проведуть ряд гучних “заходів”. Зокрема, пояснив Павло, відомо, що багато депутатів тримають отримані за корупційні дії кошти (лобіювання законів, голосування за певні призначення тощо) у службових сейфах. “Напередодні 1 квітня, аби показати реальність наших намірів, ми конфіскуємо з сейфу одного з депутатів 400 тисяч доларів США. Ви про це почуєте”. А вже коли зустріч завершувалася, додав: “До речі, а ще трохи раніше, удень, в одного з депутатів столичної міськради буде вилучено документи, що проливають світло на приватизаційні афери столиці”.

Інформація підтвердилась стовідсотково. Увечері ЗМІ повідомили про те, що із сейфу депутата С. викрадено саме 400 тисяч доларів. А вдень стало відомо, що з машини депутата міськради викрадено приватизаційні документи. Отже, найближчим часом, як заявив лідер НАФУ, їх може бути оприлюднено.

Він також повідомив, що вже найближчим часом у парламенті буде конфісковано значні суми з сейфів інших депутатів та їхніх помічників. “Люди вже тримають під контролем практично всі найбагатші особняки української знаті в Кончі-Заспі, – сказав керівник НАФУ. – Найближчими днями тут буде проведено конфіскацію 3,5 мільйонав доларів та коштовностей на суму 7 мільйонів євро. Натомість жертвам буде залишено досьє, зібрані на них членами фронту, з яких цим людям стане зрозуміло, чому конфіскація відбулася саме в них. Будемо також виводи з ладу розкішні яхти та автомобілі нуворишів, які нажили свої статки корупційним шляхом. Є також певні ідеї, як “попрацювати” з педофілами, але вони поки що потребують докладнішого обговорення”.

На завершення розмови, лідер Фронту висловив жаль, що “всі події з депутатом Лозинським відбулися раніше, ніж почала діяти їх організація”. “Я б особисто попрацював з цим суб’єктом, – сказав він. – Гарантую, мало йому б не здалося”.