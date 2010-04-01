Клюєв так торгується за газ, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі?

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ впевнений, що в результаті українсько-російських переговорів щодо зміни умов контракту про постачання російського газу в Україну буде досягнуто позитивних результатів.

Про це він заявив журналістам після переговорів з першим заступником глави уряду Російської Федерації Ігорем ШУВАЛОВИМ, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра України.

«Ми почали обговорювати ці питання, і я думаю, що ми домовимося про прийнятні ціни як для України, так і для Росії», - наголосив А.КЛЮЄВ.

У свою чергу І.ШУВАЛОВ повідомив, що питання ціни на російський газ для України зараз обговорюється спеціалістами. «На цей момент переговори носять робочий характер», - повідомив він.