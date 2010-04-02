Гриценко радить Януковичу закрити рота Табачнику і Семиноженку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має вплинути на деяких чиновників високого рівня, щоб вони припинили виголошувати заяви стосовно чутливих питань національної ідентичності українців та суверенітету і незалежності України.

Про це в інтерв’ю “Газеті по-українськи” (№49 від 2 квітня) заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ згодом буде змушений виправляти свої кадрові помилки, адже “новообраний Президент прийшов на Банкову не для того, щоб рік поцарювати й залишити посаду зі скандалом”.

“ЯНУКОВИЧ став Президентом у дуже важкий час. Він очолив країну, яка розколота. На Заході дуже чутливі до української мови, ТАБАЧНИКА, заяв СЕМИНОЖЕНКА про союз із Росією та Білоруссю. ЯНУКОВИЧУ треба закрити рота таким чиновникам”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ 1 квітня наголосив, що представники влади категорично не мають права вести дискусії, у яких можуть піддаватися сумніву незалежність і суверенітет України.

Він також заявив, що віце-прем’єр-міністр В.СЕМИНОЖЕНКО повинен публічно уточнити свою позиції стосовно оприлюдненої ініціативи про союз України, Росії та Білорусі.