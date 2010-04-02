Коли Україна зможе підписати "дорожню карту" щодо скасування віз з ЄС

Європейський Союз може підписати з Україною "дорожню карту" щодо безвізового режиму восени цього року.

Про це кореспонденту УНІАН сказав голова делегації Європейського парламенту з питань співпраці з Україною Павел КОВАЛЬ.

Євродепутат не уточнив, які попередні умови має виконати Україна задля підписання самої "дорожньої карти", переговори щодо якої розпочалися ще у 2008 році.

За словами П.КОВАЛЯ, безпосереднє скасування віз для українців буде залежати у першу чергу від ефективності дій самої України, зауваживши, що це може бути "довготривалим процесом".

Співрозмовник агентства назвав необхідним для втілення "дорожньої карти" наявність координаційної структури.

П.КОВАЛЬ, який з 2009 року представляє у Європарламенті Польщу, сказав, що має на меті постійно моніторити лібералізацію візового режиму з Україною з перспективою повної відміни віз, намагаючись привернути до цього питання максимальну увагу як євродепутатів, так і єврочиновників.