Ветеран ЗСУ став гендиректором NovaPay: хто очолив компанію

У 2022 році він вступив до лав Збройних сил України.

Генеральним директором фінансової компанії NovaPay, що входить до групи NOVA ("Нова пошта"), призначено Ігоря Приходька. До виконання обов’язків він приступив з 11 серпня 2026 року.

Як повідомила пресслужба компанії, Приходько понад 23 роки працює у банківському секторі та небанківських фінансових установах. У різні роки працював у провідних українських банках, зокрема "Надра Банку", "ТАСкомбанку" та інших фінансових установах.

До команди NovaPay він приєднався у листопаді 2016 року на посаді фінансового директора. За 10 років у компанії він став одним із ключових архітекторів її розвитку.

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У 2022 році Приходько добровільно вступив до лав Збройних сил України, брав участь у бойових діях, за що отримав статус ветерана. Після завершення військової служби він повернувся до NovaPay і продовжив розвивати компанію.

Довідка УНІАН. NovaPay - міжнародний фінансовий сервіс від групи компаній NOVA ("Нова пошта"), який вже майже 13 років надає фінансові послуги онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти".

Кадрові зміни в "Новій пошті" - головні новини

З весни минулого року в компанії розпочалась хвиля кадрових змін. Наприкінці травня 2025 року співвласник компанії Володимир Поперешнюк заявив про намір провести дебюрократизацію та дерегуляцію, а також "зменшити кількість зайвих процесів, які не приносять користі клієнтам".

У червні минулого року повідомлялося про звільнення директорки з управління репутацією Олени Плахової, яка працювала у компанії з 2020 року. А пізніше, вже в липні, в "Новій пошті" повідомили про звільнення гендиректора Олександра Бульби.

У серпні з компанії також пішов генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко. Пізніше, в березні поточного року, гендиректор NovaPay Ігор Сироватко також пішов з посади. Виконуючим обовʼязки СЕО NovaPay тоді було призначено Ігоря Приходька, який до цього працював CFO (фінансовим директором) NovaPay.

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