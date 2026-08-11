Йдуть нарозхват: названо електрокари, які розкуповують українці

Порівняно з липнем 2025 року попит на електромобілі скоротився на 44%.

У липні український автопарк поповнився понад 3,9 тисячі автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Переважну більшість зареєстрованих за місяць електрокарів становили легкові авто – 3756 одиниць, з яких 423 були новими (-73%), а ще 3333 – уживаними (-37%).

Серед 172 комерційних BEV лише 14 були новими. Для порівняння, у липні 2025 року було зареєстровано 176 таких авто, з яких 20 були новими.

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У сегменті нових електромобілів домінують китайські бренди: до списку лідерів потрапили переважно моделі BYD та ZEEKR. На першому місці опинився кросовер BYD Sea Lion 06 EV, який обирають за гарне співвідношення ціни та якості.

ТОП-5 нових електромобілів місяця:

BYD Sea Lion 06 EV – 73 од.;

BYD Leopard 3 – 40 од.;

Volkswagen ID.UNYX – 39 од.;

Zeekr 001 – 36 од.;

Zeekr 7X – 28 од.

Серед імпортованих вживаних електромобілів в Україні лідирують моделі Tesla – Model Y та Model 3. Водночас до п’ятірки лідерів також увійшли Nissan Leaf, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV, що свідчить про попит не лише на преміальні, а й на доступніші електрокари.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Tesla Model Y – 509 од.;

Tesla Model 3 – 456 од.;

Nissan Leaf – 383 од.;

Chevrolet Bolt – 209 од.;

Kia Niro EV – 139 од.

Електромобілі – останні новини

Нещодавно генеральний директор Luaz Motors та фахівець з електромобільності Вадим Ігнатов повідомив, що теза про ненадійність батарей електромобілів - міф. Експерт також спростував поширену думку про те, що у разі несправності батарею електромобіля доводиться повністю замінювати на нову.

Раніше спеціаліст зазначив, що в Україні обслуговування бензинового автомобіля обходиться приблизно вдвічі дорожче, ніж електромобіля. Серед причин такої різниці експерт називав, зокрема, ситуацію на Близькому Сході та російські атаки на автозаправні станції.

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