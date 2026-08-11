Йдуть нарозхват: названо електрокари, які розкуповують українці

У липні український автопарк поповнився понад 3,9 тисячі автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє "УкрАвтопром".
Переважну більшість зареєстрованих за місяць електрокарів становили легкові авто – 3756 одиниць, з яких 423 були новими (-73%), а ще 3333 – уживаними (-37%).
Серед 172 комерційних BEV лише 14 були новими. Для порівняння, у липні 2025 року було зареєстровано 176 таких авто, з яких 20 були новими.
У сегменті нових електромобілів домінують китайські бренди: до списку лідерів потрапили переважно моделі BYD та ZEEKR. На першому місці опинився кросовер BYD Sea Lion 06 EV, який обирають за гарне співвідношення ціни та якості.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
- BYD Sea Lion 06 EV – 73 од.;
- BYD Leopard 3 – 40 од.;
- Volkswagen ID.UNYX – 39 од.;
- Zeekr 001 – 36 од.;
- Zeekr 7X – 28 од.
Серед імпортованих вживаних електромобілів в Україні лідирують моделі Tesla – Model Y та Model 3. Водночас до п’ятірки лідерів також увійшли Nissan Leaf, Chevrolet Bolt та Kia Niro EV, що свідчить про попит не лише на преміальні, а й на доступніші електрокари.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y – 509 од.;
- Tesla Model 3 – 456 од.;
- Nissan Leaf – 383 од.;
- Chevrolet Bolt – 209 од.;
- Kia Niro EV – 139 од.
Електромобілі – останні новини
Нещодавно генеральний директор Luaz Motors та фахівець з електромобільності Вадим Ігнатов повідомив, що теза про ненадійність батарей електромобілів - міф. Експерт також спростував поширену думку про те, що у разі несправності батарею електромобіля доводиться повністю замінювати на нову.
Раніше спеціаліст зазначив, що в Україні обслуговування бензинового автомобіля обходиться приблизно вдвічі дорожче, ніж електромобіля. Серед причин такої різниці експерт називав, зокрема, ситуацію на Близькому Сході та російські атаки на автозаправні станції.