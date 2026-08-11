Путін побачив шанс зламати Україну, війна затягнеться до 2027 року, – ISW

Кремль не буде вступати в серйозні переговори, доки Путін вважатиме, що має шанс виграти війну.

Російський диктатор Володимир Путін не піде на переговори і буде затягувати війну до наступного року, оскільки впевнений, що може скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів Patriot, щоб змусити Україну підкоритися його максималістським вимогам.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, переорієнтація виробничих зусиль на балістичні ракети свідчить про намір Кремля використати майбутню зиму для того, щоб зламати волю України до опору.

"Кремль вважає, що може використати дефіцит ракет-перехоплювачів в Україні, щоб уникнути необхідності вступати в змістовні переговори або йти на поступки щодо своїх максималістських вимог. Нещодавнє різке скорочення поставок протиракетних комплексів Patriot сприятиме затягуванню війни до 2027 року", – йдеться у звіті.

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Як зазначають аналітики, Путін переконаний, що Росія може виграти війну на виснаження, якщо російські війська зберігатимуть ініціативу й просуватимуться по всьому театру військових дій, одночасно обстрілюючи українські міста та інфраструктуру, та вичерпати як здатність України до оборони, так і західну підтримку України.

"Нестача ракет Patriot дає Росії можливість завдати Україні дуже серйозної шкоди цієї зими і, отже, сприятиме затримці важливих переговорів та затягуванню війни", – переконані вони.

При цьому в ISW прогнозують, що Росія дедалі активніше атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку 2026/2027 років і вже в найближчі тижні почне масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Києва з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об’єктів.

Шанс на завершення війни

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив про новий шанс на мирні переговори. За його словами, Вашингтон докладав зусиль для цього ще з самого початку війни і готовий відіграти конструктивну роль у врегулюванні конфлікту.

Водночас оглядач Bloomberg Марк Чемпіон пише, що союзники підвели Україну, залишивши її без ракет Patriot, і тепер будь-яка спроба переговорів є вкрай малоймовірною, оскільки Путін бачить серйозні зміни на свою користь

Заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін заявив, що Москві не підходить варіант "заморожування" бойових дій в Україні без усунення першопричини конфлікту.

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