РФ можна схилити до переговорів: посол Британії пояснив, що для цього потрібно Україні

За словами дипломата, дуже важливо вести перемовини, але й також посилювати військовий тиск на РФ.

Україна має проявити "стратегічне терпіння", аби дочекатися вдалого моменту та схилити РФ до відновлення мирних переговорів. Таку думку висловив посол Британії в Україні Ніл Кромптон в інтервʼю "РБК-Україна".

"Ми, дипломати, використовуємо вислів "стратегічне терпіння". На жаль, це війна на виснаження на полі бою, і я вважаю, що це також свого роду війна-змагання між двома військово-промисловими комплексами. А український оборонно-промисловий сектор за останній рік досяг вражаючих успіхів - як у сфері інноваційного озброєння та вартості, так і в кількісному плані", - сказав він.

За його прогнозом, цього року Україна зможе виробити 10 млн безпілотників.

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Кромптон переконаний, що це справді є якісною перевагою над РФ. Також він зазначив, що Київ має ще кілька потужних козирів - демократію та людей, які думають інноваційно.

"Це не статична система. У вас є розумні люди, які працюють, обмінюються ідеями та роблять речі по-іншому. Тож, на мою думку, вам треба продовжувати. Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін поки що хоче змінити стратегію", - додав Кромптон.

Водночас дипломат наголосив, що певні зміни в Росії все ж відбуваються. Наприклад, все більше росіян непокояться через витрати на війну.

"Матері хвилюються, що їхніх синів можуть мобілізувати. А що стосується стратегії, то з чогось треба починати. Путін не обирається, тому він не переймається опитуваннями громадської думки так, як це мусять робити демократичні лідери, такі як президент Зеленський чи ваші міністри", - висловився посол.

Також він нагадав про нещодавні слова президента США Дональда Трампа, який говорив про зміну динаміки на фронті. За його словами, це буде одним з чинників.

"Тож я думаю, що Україна - я впевнений, що так і буде - проявить стратегічне терпіння, демонструватиме рішучість і, за підтримки союзників, продовжуватиме тиск, тож ми сподіваємося, що зможемо досягти мети", - підкреслив дипломат.

На його думку, дуже важливо вести перемовини, але й також посилювати військовий тиск на РФ.

"І я вважаю, що цього року ви (українці - ред.) діяли в цьому напрямку дуже ефективно", - додав Кромптон.

Мирні переговори - останні новини

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив про новий шанс на мирні переговори. За його словами, Вашингтон докладав зусиль для цього ще з самого початку війни і готовий відіграти конструктивну роль у вирішенні конфлікту.

"Динаміка конфлікту за останні кілька місяців дещо змінилася. Тепер українці можуть завдавати ударів на великі відстані вглиб Росії, переносячи війну на територію Росії. Ми хочемо з’ясувати, чи відкрила ця нова динаміка якимось чином шлях до врегулювання шляхом переговорів", - наголосив Рубіо.

Також заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця пояснив, чому Україна має перевагу у переговорах з Росією. Він зазначив, що це вже не лише війна піхоти та артилерії, "це війна 21 століття, і ми маємо перевагу".

"Це стало очевидним не лише для українців, а й для наших партнерів і для США. У Росії ця війна – рішення лише однієї людини. У Росії цю війну може зупинити будь-якої миті лише одна людина. Якщо ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо, завдаючи ударів на велику дальність, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір: сісти та обговорити, як зупинити цю війну", - пояснив Кислиця.

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