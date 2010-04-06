Тимошенко каже, що Янукович зростом не вийшов, щоб її лякати

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО отримала повістку до Генеральної прокуратури за розповсюдження нею інформації щодо ходу розгляду справи у Конституційному Суді щодо формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що проти неї почали діяти після того, як вона на прес-конференції оприлюднила хід розгляду у Конституційному Суді подання щодо формування коаліції.

За її словами, під час Великодніх свят вона отримала запрошення до Генпрокуратури, «де мене викликають до Генеральної прокуратури для того, щоб уже проти мене чинити тиск відносно того, що я оприлюднила обставини, які відбуваються у Конституційному Суді». Як вважає Ю.ТИМОШЕНКО, це робиться для того, аби її залякати.

«Я хочу сказати пану ЯНУКОВИЧУ і його підручній Генеральній прокуратурі, що проти мене усі роки, поки КУЧМА працював, викручували руки, поки усі його прибічники намагалися мою родину принизити і репресувати… Я хочу сказати, що ЯНУКОВИЧ ще не вийшов політичним зростом разом з усією своєю кавалерією, щоб мене лякати Генеральною прокуратурою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що вона «давно вже лякана і давно вже цих хлопців не боїться».

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що «усі ці посили з Генеральної прокуратури» так і залишаться «безвольною системою репресій». При цьому лідер БЮТ пообіцяла, що обов’язково піде до Генпрокуратури. «Не сумнівайтесь. І те, що я буду розмовляти з прокурорами, які працюють на замовлення чітко і відверто, у цьому теж не сумнівайтеся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, також пообіцявши, що вона не впадатиме у “політичну паніку”.

Вона пообіцяла, що захищатиме разом зі своєю командою Україну стільки, скільки в неї буде можливостей, і стільки, наскільки суспільство даватиме їй на це повноважень.