Відповідь Тимошенко - шах і пат

БЮТ і «Наша Україна» погодяться на створення робочої групи з питань встановлення тарифів, запропонованої антикризовою коаліцією, у тому разі, якщо вона зробить розрахунки по тарифам на основі аналізу, проведеного спеціалістами БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що під час погоджувальної ради не було досягнуто жодної конкретної домовленості. При цьому народний депутат висловив переконання, що антикризова коаліція «просто хоче затягнути час, і не має бажання вирішувати невідкладні питання».

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що фракція БЮТ залишається на своїй позиції і блокуватиме роботу ВР до того часу, поки не будуть розглянуті ті питання, на яких вона наполягає.

«Сьогодні є просто принципова позиція», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам за підсумками Погоджувальної ради координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що фракції антикризової коаліції пропонують створити у Верховній Раді робочу групу за участю представників коаліції, опозиції та Кабінету міністрів, яка займеться розглядом питання щодо обмеження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.