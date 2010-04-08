Під час бійки в Українському домі затримали помічника нардепа-бютівця

Блоку Юлії Тимошенко вважає провокацією проведення в Українському домі у Києві фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

Прес-служба Блоку Юлії Тимошенко уповноважена заявити, що “виставка є свідомою провокацією, прямим і відвертими намаганням її авторів та ідеологів спотворено та упереджено подати трагічні сторінки української історії й дезінформувати громадськість.

У БЮТ вважають абсолютно закономірним, що таке “паплюження національної гідності викликало обурення присутніх журналістів, єдина провина яких полягає у тому, що вони почали задавати “незручні” запитання. У результаті невідомі особи, які називали себе “Беркутом”, але не пред’явили жодного посвідчення, затримали журналістів, у тому числі й помічника народного депутата від Блоку Юлії Тимошенко”.

БЮТ вимагає від Адміністрації Президента та Партії регіонів негайно припинити “знущатися та ганьбити українську історію, не спекулювати на подіях, які забрали життя сотень тисяч людей”. “Ми вимагаємо зупинити шабаш антинародних, антидержавницьких сил, притягнути до відповідальності організаторів так званої “виставки” й представників силових структур, що брали участь у незаконних діях”.

Також БЮТ вимагаємо припинити політичні переслідування і відпустити затриманих під час акції протесту проти проведення фотовиставки.

Коментуючи цей інцидент, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що нинішня владна команда намагається розколоти суспільство.

“З перших днів правління нової влади, ця команда показує, що їм чуже й ненависне все українське... Вони підуть на будь-які кроки, вчинять будь-які провокації, щоб спотворити нашу історію, пересварити людей, і далі розколювати суспільство на своїх та чужих... Вони не можуть змиритися з самим фактом існування незалежної Української держави. Вона їм чужа і незрозуміла. Ніколи ця влада не стане українською. І ніколи український народ не сприйме цю владу як свою, українську”, - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що “владарювання ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів - це прикре, але нетривале непорозуміння в історії незалежної України”.

Вона вимагає негайно звільнити журналістів та помічників депутатів.

“А від Партії регіонів хочу почути належну оцінку на адресу свого “колеги”, який насмілився організувати антиукраїнську провокацію в Українському домі (!!!). Хоча й розумію, що ця моя вимога не має сенсу. На жаль, антиукраїнськість – це стратегія нової влади”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, у Києві під час відкриття в Українському домі документальної фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА» за порушення громадського порядку міліція затримала 13 представників Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та інших національно-патріотичних організацій та партій. В міліції повідомили, що затриманим загрожує штраф.

Разом зі тим у прес-службі ВО “Свобода” заявили, що Київська міська організація ВО "Свобода" звернулася до СБУ з вимогою заборонити проведення фотовиставки “Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА”, що організована ВОО “Правозахисний громадський рух ”Русскоязычная Украина” та Товариством увіковічення пам’яті жертв злочинів українських націоналістів (Польща).

Члени ВО “Свобода” вважають цю виставку “українофобською” і вимагають від СБУ оголосити ксьондза Тадеуша ІСАКОВІЧА-ЗАЛЕСЬКОГО, який очолює польську організацію, персоною нон-грата в Україні.

У “Свободі” наполягають, що “фотовиставка” спрямована на “розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і приниження національної честі та гідності українців”, тому її проведення має бути заборонене на підставі статті 161 Кримінального кодексу України.