Донецький суд не мав права приймати рішення щодо Бандери

Міністр Кабінету міністрів опозиційного уряду, народний депутат від фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ вважає, що донецький суд не мав права приймати рішення стосовно надання Степану Бандері звання Героя України, оскільки це не його компетенція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні під час брифінгу.

За його словами, донецький суд не входить в перелік судів, які мають право розглядати такі адміністративні позови.

«Тому зрозуміло, що цей суд не був компетентний приймати таке рішення», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ висловив думку, що за апеляцією це рішення суду буде відмінене.

«Але тут мова йде не про юриспруденцію, а швидше про політику», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ від 20 січня 2010 року на той час Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.