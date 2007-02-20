Посада голови обласної адміністрації за нинішніх умов є і політичною

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Володимир КУЛІШ запевняє буковинську громаду, що членство в НСНУ не заважатиме йому керувати областю і жодним чином не впливатиме на кадрову політику у виконавчих структурах краю. Про це йдеться у оприлюдненому сьогодні офіційному коментарі В.КУЛІША щодо вступу в партію «Народний Союз «Наша Україна» та його обрання головою Чернівецької обласної організації партії.

“Залишатися позапартійним, дистанціюватися й надалі від політичних процесів, які відбуваються зараз в Україні, не можу”, заявляє В.КУЛІШ. На його переконання, посада голови обласної державної адміністрації в нинішніх умовах є й політичною. “І політичні сили, яких підтримала на виборах більшість буковинців, несуть відповідальність за суспільно-політичну і соціально-економічну ситуацію в краї. Тому прийняв таке рішення, підставив партії, образно кажучи, і своє плече в непростий для неї час”, - наголосив В.КУЛІШ.

Водночас, губернатор Буковини переконує жителів краю, що його партійність „жодним чином не впливатиме на кадрову політику у виконавчих структурах краю, не зміниться моє ставлення до колег, незалежно від їх політичних симпатій”.

За словами В.КУЛІША, він оцінював і оцінюватиме людей за фаховими якостями, а не політичними ознаками, вимагатиме виконання завдань від усіх керівників, незалежно від їх партійної приналежності.

В.КУЛІШ також висловив переконання, що його рішення про вступ до НСНУ, а також обрання головою Чернівецької обласної організації „з розумінням сприймає громада Буковини”. „Моя партійність не може негативно позначитись на виконанні обов’язків керівника крайової виконавчої влади – це суперечило б моїм принципам. Я їх дотримуюсь, і звик відповідати за свої вчинки”, - наголосив він.