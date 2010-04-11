Бютівець побачив у подіях в Киргизії урок для української влади

Прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ вважає, що події в Киргизії мають стати уроком для будь-якої влади.

Як повідомляє офіційний сайт лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО про це С.СОБОЛЄВ заявив напередодні в ефірі телеканалу "Україна".

"Дві ключові речі, які не є останніми. Це відсутність реформ і це відсутність прав опозиції, яка має можливість доносити альтернативну точку зору", - сказав народний депутат.

Він звернув увагу на хронологію подій, які передували акціям протесту в Киргизії.

"Буквально за місяць до цього різко зростають ціни на хліб. За свідченнями людей з Киргизстану це відбулося майже в 3-4 рази. За тиждень до цього в 2 рази зростають ціни і тарифи на енергоносії і тільки остання краплина, яка виводить людей на вулиці, – це арешт лідера опозиції", - додав С.СОБОЛЄВ .

"Мені здається, відсутність реформ і заміна їх спробою встановити диктатуру і диктаторський режим, а яка це форма: чи то кланова, чи то сімейна форма диктатури, чи це диктатура окремих економічних угрупувань - байдуже. А замість цього - пригнічення в будь-який спосіб опозиції. Мені здається, цей урок для України є дуже суттєвим. Будь-яка влада повинна його пам’ятати", - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у Киргизії 7 квітня спалахнули масові протести. Внаслідок безпорядків у Бішкеку загинуло 79 осі, ще близько тисячі були поранені.

Опозиція повідомила, що уряд пішов у відставку, а Президент К.БАКІЄВ виїхав з Бішкека в невідомому напрямку. Пізніше агентство КАБАР повідомило, що К.БАКІЄВ перебуває у своїй південній резиденції в місті Ош. Опозиція оголосила про відставку Кабміну і створення тимчасового уряду.