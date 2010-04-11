Голова МЗС Росії про новий порядок перетину кордону: потім не скаржтеся

Україна та Росія мають намір спростити порядок перетину кордону для громадян двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністри закордонних справ України та Росії Костянтин ГРИЩЕНКО і Сергій ЛАВРОВ повідомили на спільній прес-конференції в Києві.

«Ми постараємося зробити все, щоб, принаймні, влітку, наші громадяни могли почуватися комфортно, коли вони лягають спати - їм не доведеться прокидатися десь о 4 ранку, щоб показати паспорт», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За словами міністра, сторони розраховують вирішити це питання найближчим часом.

«Не хотілося б називати конкретну дату, але вона у нас, ніби всередині встановлена», - додав К.ГРИЩЕНКО.

За словами керівника МЗС Росії С.ЛАВРОВА, обидві країни працюють у напрямку спрощення перетину кордону простими громадянами, і є розуміння того, що потрібно зробити.

«Але тільки потім не скаржтеся, що могли б перевіряти (паспорти) в поїзді, а натомість створюють чергу в Києві й Москві», - сказав він.

У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО додав, що влада намагатиметься, щоб черг не було.