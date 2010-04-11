Тимошенко просить владу оголосити в Україні день жалоби

Лідер української опозиції Юлія ТИМОШЕНКО просить владу оголосити понеділок днем жалоби в Україні за загиблими у катастрофі Ту-154 під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

«Вчора сталась страшна трагедія. У авіакатастрофі загинув справжній друг України Президент Польщі Лех Качинський», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що всього на борту перебували 97 людей, які були елітою польської нації.

«Польща є великим другом України, між нашими країнами тісні і справжні добросусідські відносини. Тому з людських і моральних міркувань прошу владу розглянути можливість оголосити понеділок днем жалоби в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.