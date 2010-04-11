Тимошенко просить владу оголосити в Україні день жалоби
11:17, 11 квітня 2010Політика
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"Польща є великим другом України"
Лідер української опозиції Юлія ТИМОШЕНКО просить владу оголосити понеділок днем жалоби в Україні за загиблими у катастрофі Ту-154 під Смоленськом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.
«Вчора сталась страшна трагедія. У авіакатастрофі загинув справжній друг України Президент Польщі Лех Качинський», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зазначила, що всього на борту перебували 97 людей, які були елітою польської нації.
«Польща є великим другом України, між нашими країнами тісні і справжні добросусідські відносини. Тому з людських і моральних міркувань прошу владу розглянути можливість оголосити понеділок днем жалоби в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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