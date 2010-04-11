ВО “Свобода” висловлює співчуття польському народові

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» висловлює щире співчуття польському народові з приводу великої втрати - трагічної загибелі президента Польщі Леха Качинського, його дружини, представників військово-політичної еліти, які загинули в авіакатастрофі.

Про це йдеться в переданому УНІАН співчутті послу Республіки Польща в Україні Яцеку КЛЮЧКОВСЬКОМУ.

“Несподівана і неочікувана втрата першої особи держави – Президента - це завше не тільки біль, але й велике випробування для держави, для її громадян, які цю людину вибрали, довіривши найважливіше – керівництво своєю країною. Віримо, що у цій гіркій скорботі польський народ стане ще сильнішим та згуртованішим, і ця сила та єдність допоможуть йому пережити біль, не розгубитися, а знайти мужність жити і рухатися далі”, - наголошується в документі.

“Нехай земля загиблим буде пухом. Ми, українці, сумуємо разом з польським народом”, - зазначають представники Всеукраїнське об’єднання «Свобода».