Зварич: я бачив нинішню владу зсередини, і це були найгірші мої дні

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, міністр опозиційного Кабміну Роман ЗВАРИЧ не бачить підстав, аби його політична сила та фракція БЮТ увійшли до коаліції з фракцією Партії регіонів.

Про це він заявив в інтерв’ю 5-каналу, коментуючи можливість входження більшості депутатів від цих політичних сил до коаліції в разі переформатування її складу після рішення Конституційного Суду.

"З Партією регіонів за жодних (умов - УНІАН). Я не бачу такої можливості", - сказав Р.ЗВАРИЧ. Він нагадав, що працював свого часу в уряді, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ і знає зсередини, що з себе являє нинішня влада.

"Це були найважчі і найгірші дні в моєму житті. Я бачив цю політичну силу зсередини", - сказав він. Р.ЗВАРИЧ зауважив, що отримував доручення щодо тиску на суддів, невиконання певних рішень тощо. "Я переконаний, що таких як я є більше ніж 37 чоловік у нашій фракції", - сказав він, додавши, що аби фракція НУ-НС увійшла до будь-якої коаліції необхідно, аби це рішення прийняли щонайменше 37 депутатів з цієї фракції. "Я зараз не бачу такої можливості", - сказав Р.ЗВАРИЧ.