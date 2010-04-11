Українська опозиція повернеться до влади ще до 2015 року?

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, міністр опозиційного Кабміну Роман ЗВАРИЧ вважає, що нинішня опозиція повернеться до влади раніше ніж у 2015 році, коли спливе перший термін повноважень нинішнього президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання чи збереже опозиція свою боєздатність до 2015 року.

"Ні. Бо ми будемо при владі. Ми прийдемо до влади раніше, ніж настане 2015 рік", - сказав Р.ЗВАРИЧ. При цьому народний депутат наголосив, що абсолютно впевнений у цих своїх словах.