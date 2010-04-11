У Росії пропонують Польщі припинити суперечки щодо Катинського розстрілу

Перший заступник голови Ради Федерації Олександр ТОРШИН запропонував політикам з Росії і Польщі припинити суперечки щодо Катині після загибелі в авіакатастрофі під Смоленськом президента і низки політичних, релігійних і громадських лідерів Польщі, передає РІА "Новости".

«Після того, що сталося, треба закрити тему Катині. Інакше, я боюся, ця тема нас затягуватиме, як вирва», - вважає О.ТОРШИН.

Він наголосив, що російська сторона виступила з «реальним покаянням» і додав: «Заради майбутнього давайте постараємося цю тему не педалювати. Ось зараз, прямо над труною, треба сказати: Катинь вже не привід для суперечки».

На думку О.ТОРШИНА, після того, як російський прем`єр-міністр Володимир ПУТІН 7 квітня заявив, що злочинам в Катині немає виправдання, «російсько-польські відносини дістали ширші можливості для розвитку».

Разом з тим перший заступник голови Ради Федерації висловив побоювання, що тема покаяння за Катинь може стати «розмінною картою для політиків», і що після катастрофи президентського літака «знайдуться сили і люди, які захочуть загострення ситуації».

«Горе насправді об`єднує, але тут треба бути обережним», - додав російський політик.

Як повідомляв УНІАН, урядовий літак польського президента Леха Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом у суботу вранці.

За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

На борту перебували 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих сам Президент, його дружина і частина керівництва країни.

Вони летіли до Катині, щоб взяти участь в жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.