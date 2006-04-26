Ющенка не взяли в ліквідатори, бо він не касир

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який у 1986 році працював у Держбанку, пригадує, як після аварії на ЧАЕС збирався їхати в Чорнобиль рятувати банківські цінності.

Про це Президент України розповів у своєму сьогоднішньому інтерв’ю на УТ-1.

"Пам’ятаю навіть, було багато речей, коли люди хотіли їхати в Чорнобиль.

Я пригадую, в нас у банку стояло питання, що треба з чорнобильської зони вивозити майно банківське, купюри, банкноти, кошти, цінності, то в нас черга була, я в неї і сам записувався. Тільки треба було відбирати фахівців, які володіли касовими операціями, роботою з готівкою, а не економістів, фінансистів”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це була єдина причина, через яку його не взяли.