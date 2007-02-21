Бютівці вирішили влаштувати у парламенті другий ”Гараж”

Члени фракції БЮТ мають намір блокувати електрощитову Верховної Ради України протягом усієї ночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що біля електрощитової буде встановлено чергування народних депутатів. При цьому О.ТУРЧИНОВ відмовився назвати конкретну кількість депутатів, які будуть чергувати. «Але якщо треба буде – будемо чергувати до ранку», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що фракція БЮТ звернулася до депутатів із фракції «Наша Україна» приєднатися до цього чергування.

Крім того, за його словами, БЮТ блокуватиме роботу парламенту, поки ВР не дасть згоди прийняти рішення щодо підвищення соціальних виплат та наведення порядку у тарифній політиці.

О.ТУРЧИНОВ наголосив, що за інформацією, яка є у розпорядженні фракції БЮТ, Кабінет Міністрів на даний час проводить термінове засідання у зв’язку із ситуацією у ВР. При цьому, за його словами, якщо коаліція та уряд не дадуть згоди задовольнити вимоги БЮТ і «Нашої України», то ці дві політичні сили «застосують більш суттєві механізми впливу».

Водночас О.ТУРЧИНОВ відмовився сказати, що це за механізми, обмежившись тим, що «все буде відбуватися в межах закону і в межах Конституції».

Після короткого брифінгу О.ТУРЧИНОВА журналістів попросили залишити приміщення ВР, посилаючись на те, що пленарне засідання вже закінчилося.