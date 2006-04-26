Президент зізнався, чому пропонував складати в ядерне сховище іноземні відходи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що причина відставання на три роки у будівництві сховища для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) передусім полягає в тому, що на проектному рівні було допущено серйозну технологічну помилку.

Про це він заявив у своєму сьогоднішньому інтерв’ю на УТ-1.

“Допущено серйозну технологічну помилку на проектному рівні, яка призвела до того, що вже протягом трьох років ні підрядник, ні обидві сторони не можуть дати відповіді, як сьогодні цей проект модернізувати, щоб туди закласти капсули з відходами ядерного палива, які прийняті на зберігання. І тому зараз, після трирічного мертвого сезону ми приступили до активних переговорів, знайшли порозуміння з усіма сторонами”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що в цьому питанні він “далекий” від теми корупції, проте додавши: “Хоча я не виключаю того, що і цей фактор там міг бути”.

Стосовно ж проектної помилки, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що “технологічно вона була настільки глибоко закладена, що сьогодні, дійсно, не просто дати відповідь на те, як цей об’єкт навіть добудувати”. За його словами, зараз влада звернулася до фахівців, щоб зробити нові проектні розробки, які б адаптувалися вже до того, що зроблено на цьому об’єкті. В цьому контексті В.ЮЩЕНКО сказав: “Новини хороші. Думаю, що ми цю роботу завершимо, можливо, в найближчий рік”.