Ющенко пошле у чорнобильську зону три бригади акушерів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що влада має всіляко підтримувати чорнобильських сам осельців.

Про це він сказав у своєму сьогоднішньому інтерв’ю на УТ-1.

Зазначивши, що на сьогодні в зоні відчуження живе 301 особа, В.ЮЩЕНКО підкреслив: “Ми повинні всіляко їх підтримувати”.

За його словами, політика ставлення до самоселів “однозначно повинна бути позитивна”, і влада повинна забезпечувати всі потреби цих людей. В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що до кінця року там будуть працювати три фельдшерсько-акушерські пункти, один вже працює.

“Останній раз, коли я там був, поспілкувався із звичайними жителями. Багато чого отримав повчального із того життя, яке у них є. Ми домовилося, що керівництво зони Чорнобильської станції забезпечить тим, кому потрібно, проведення електроенергії, експериментальний лісгосп, який там існує, забезпечить людей дровами. Одним словом, з миру по нитці”, - сказав В.ЮЩЕНКО.