БЮТ: Янукович подарував запаси урану в обмін на фотосесію

У БЮТ вважають, що своєю згодою вивезти запаси високозбагаченого урану з України Президент Віктор ЯНУКОВИЧ викликав неповагу до всієї країни.

Про це йдеться у коментарі депутата Верховної Ради від БЮТ Ігоря ГРИНІВА.

“Наш гарант ЯНУКОВИЧ допідлещувався до того, що одним махом здав національні інтереси, чим викликав неповагу... до усієї країни”, - заявив І.ГРИНІВ.

На його думку, В.ЯНУКОВИЧ і його команда продемонстрували, що для них не існує нічого святого, і вони готові здати усе: ГТС, уран, промисловість, щоб сподобатись то Росії, то США, то ще комусь.

«Ще ніхто і ніколи до ЯНУКОВИЧА із керівників цивілізованих держав не дарував свої запаси урану в обмін на кількахвилинну аудієнцію, обійми і фотосесію із Президентом США... Я б придумав для них окрему категорію – «торговці національними інтересами», – сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.

Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи заяву В. ЯНУКОВИЧА про вивезення з України високозбагаченого урану, заявила, що опозиція розробить законопроект про заборону вивезення такого урану з України.

На її думку, потрібно розробити законопроект, “який дає можливість Україні зберігати на своїй території високозбагачений уран, забороняє його передавати за межі України і тим самим забезпечувати підтримку і необхідний розвиток нашої вітчизняної науки”.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що одноосібне рішення В.ЯНУКОВИЧА про відмову від уранових матеріалів принижує Україну та українських вчених та виключає країну з конкурентного середовища.

«Я думаю, що таке рішення не має стати в Україні реальністю», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сам факт володіння високозбагаченим ураном підвищує вагу держави в міжнародних відносинах, а також дає можливість державі брати участь у всіх значних міжнародних переговорах. “Україна є однією з небагатьох країн, які зробити дуже чіткі кроки щодо відмови від використання ядерної зброї, але в той же час відмовляти Україні в праві використовувати збагачений уран в наукових цілях – це було б стосовно України несправедливо і нелогічно”, - сказала вона.